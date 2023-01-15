Advertisement

لبنان

حُسم الموعد.. في هذا اليوم سيُصبح دولار المصارف 15 ألف ليرة

Lebanon 24
15-01-2023 | 13:22
A-
A+
Doc-P-1029067-638094111659418638.jpg
Doc-P-1029067-638094111659418638.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت قناة "الجديد" عن مصادر في مصرف لبنان، اليوم الأحد، قولها إنّه "اعتباراً من أوّل شباط المقبل، سيُلغى سعر دولار الـ1500 ليرة في المصارف ليُصبح بـ15 ألف ليرة".
Advertisement
 
وبحسب "الجديد"، فإنه اعتباراً من الموعد المُحدد، فإنّ لبنان سيودع نهائياً وإلى الأبد حقبة دولار الـ1500 ليرة لبنانية.

وأشارت المصادر إلى أنّ "المصارف سارعت مؤخراً إلى تسديد ديونها على السعر القديم، ولهذا انخرطت في السّوق كمُضارب، وذلك كي لا تدفع الأموال المترتبة عليها بزيادة 10 أضعاف بعد تبدّل سعر الدولار من الـ1500 ليرة إلى 15 ألفاً". 

ووفقاً لـ"الجديد"، فإنّ المصارف الصّلبة ستبقى بينما المتعثرة سيضع مصرف لبنان يده عليها في إجراء مُطابق لإعادة الهيكلة.
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2023-01-15
17:30 | 2023-01-15
17:07 | 2023-01-15
16:55 | 2023-01-15
16:34 | 2023-01-15
16:23 | 2023-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website