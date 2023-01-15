رمايات للجيش بالذخيرة الحيّة غداً.. في أي منطقة؟

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:



"ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من تاريخ 16/1/2023 ولغاية 27/1/2023، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب- غوسطا تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

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