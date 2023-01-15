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لبنان

"المردة": الاعتداء على مستشفى تل شيحا مرفوض ومدان

Lebanon 24
15-01-2023 | 14:12
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أصدر المكتب الإعلامي لتيار المردة في البقاع البيان التالي:

"إن الاعتداء السافر الذي حصل على مستشفى تل شيحا مرفوض ومدان لأي سبب كان، فمستشفى تل شيحا كان وسيبقى ملجأً لكافة أبناء البقاع بمختلف طوائفهم ومذاهبهم من دون تمييز، ولن نقبل بأن يمر هذا الإعتداء من دون أن ينال هؤلاء الأشخاص عقابهم، لاننا نؤمن بدولة القانون والمؤسسات، يجب على الجميع ان يكون تحت سقف القانون، وكلنا ثقة بالأجهزة القضائية والأمنية في منطقة البقاع التي من دون شك ستحاسب الفاعلين في أسرع وقت."
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