آخر أرقام "كورونا" و "كوليرا" في لبنان.. كيف جاءت؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، تسجيل "203 إصابات جديدة بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أنّ "العدد التراكمي للحالات المثبتة ارتفع الى 1225400، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".



وفي ما خصّ وباء "الكوليرا"، فقد أشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بالوباء، موضحة أنّ العدد التراكمي للحالات ما زال 671، كما أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

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