مؤخراً.. هذا ما قام به "صرّافو الدولار"

بدأ عددٌ من الصرافين بشراء ماكينات جديدة لعدّ النقود المُختلفة، وذلك في إطار تطويرِ عملياتهم واكتشاف العملات المزوّرة وغير الصّحيحة.



Advertisement وقالت مصادر ناشطة في سوق الدولار لـ"لبنان24" إنّ العديد من الصرّافين أرادوا استبدالَ ماكيناتهم القديمة وذلك بعد بروز حديثٍ عن وجود عملات نقدية غير صحيحة في السوق، لا يمكن لماكينات عدّ النقود العاديّة اكتشافها بسهولة. وقالت مصادر ناشطة في سوق الدولار لـإنّ العديد من الصرّافين أرادوا استبدالَ ماكيناتهم القديمة وذلك بعد بروز حديثٍ عن وجود عملات نقدية غير صحيحة في السوق، لا يمكن لماكينات عدّ النقود العاديّة اكتشافها بسهولة.