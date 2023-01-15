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لبنان

هل سيستمر الاضراب في التعليم الرسمي؟

Lebanon 24
15-01-2023 | 15:43
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أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان "الاستمرار في الاضراب الى حين إيجاد الحلول المناسبة، نظراً إلى إنسداد الأفق وعدم إيجاد الحلول من قبل الجهات المعنية لمطالب الأساتذة المحقة".
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وقالت في بيان: "إن اللجنة إذ تُطالب المعنيين الإسراع بإيجاد الحلول المطلوبة وتنفيذ المطالب المُحقة لأساتذة التعليم الرسمي، حرصاً على استكمال العام الدراسي بشكل طبيعي، وحرصاً على الطلاب والأساتذة، تُحذر من تهميش لجان الأساتذة المتعاقدين، سواء بعدم تحقيق مطالبهم أو استبعادهم عن الاجتماعات مع المعنيين لمناقشة الحلول المقترحة".

وشددت: "أخيراً، تُهيب اللجنة بالزملاء الأساتذة المتعاقدين، ضرورة المشاركة الفعالة في التحركات والإعتصامات التي ستجري خلال الأيام القادمة في مختلف المناطق اللبنانية.

وختمت: "تُبقي اللجنة إجتماعاتها مفتوحة".
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