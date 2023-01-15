إضراب شامل.. "لا عمل" في الدوائر الرسمية اعتباراً من هذا التاريخ

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، اليوم، توقف الموظفين عن العمل ابتداءً من صباح الأربعاء 18/1/2023 وحتى يوم الجمعة 27/1/2023 ضمناً".

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وأشار بيان صادر عن الهيئة إلى أنه سيتم تنفيذ وقفة تضامنية واحتجاجية أمام التفتيش المركزي عند الساعة الـ11 من قبل ظهر يوم الأربعاء 18/1/2023.