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لبنان

إضراب شامل.. "لا عمل" في الدوائر الرسمية اعتباراً من هذا التاريخ

Lebanon 24
15-01-2023 | 15:43
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أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، اليوم، توقف الموظفين عن العمل ابتداءً من صباح الأربعاء 18/1/2023 وحتى يوم الجمعة 27/1/2023 ضمناً".
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وأشار بيان صادر عن الهيئة إلى أنه سيتم تنفيذ وقفة تضامنية واحتجاجية أمام التفتيش المركزي عند الساعة الـ11 من قبل ظهر يوم الأربعاء 18/1/2023.
وأكدت الهيئة تمسّكها بحقوق الموظفين المعنوية والمادية، ومضيها في النضال لتحقيق مطالبها المرتبطة بـ"دولرة الرواتب والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف، فضلاً عن التغطية الصحية الكاملة والشاملة واستعادة قيمة التقديمات الاجتماعية والتعليمية، وتزويد الموظفين بقسائم بنزين تتناسب مع المسافات التي تفصلهم عن مراكز عملهم". 
 
 
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