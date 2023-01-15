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لبنان
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Lebanon 24
15-01-2023
|
17:07
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تساءلت أوساط نيابية حول دور مسؤول روحي في بيروت في تعجيل صدور قرار الإفراج عن الناشط وليم نون وقطع الطريق على الخطاب الطائفي في الإعتصامات الجماهيرية أمام مقر جهاز أمن الدولة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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