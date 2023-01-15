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لبنان
اجتماع اميركي – فرنسي – سعودي - قطري مطلع الشهر المقبل حول لبنان
Lebanon 24
15-01-2023
|
22:09
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تحدثت معلومات دبلوماسية عن اجتماع اميركي – فرنسي – سعودي - قطري مطلع الشهر المقبل حول لبنان، للبحث في تقديم مساعدات والحث على الاتفاق على خارطة طريق تبدأ من وضع مواصفات لرئيس الجمهورية الى مواصفات رئيس الحكومة والحكومة، مع اشتراط المرشحين للرئاسة الأولى والثالثة عدم التورط بفساد سياسي او مالي.
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وفي هدا السياق كتبت " البناء": على خط المساعي الدولية لحل أزمة لبنان، يُعقد اجتماع أميركي فرنسي سعودي قطري أواخر الشهر الحالي او مطلع شباط المقبل حول لبنان، وعلم انه سبقته اتصالات تمهيدية اتفق فيها على تجاوز موضوع المساعدات الى الدخول ببحث المخارج والحلول ليس لانتخابات رئاسية فحسب بل لخريطة عمل للحكم، والإصلاحات تبدأ من وضع مواصفات لرئيس الجمهورية الى مواصفات رئيس الحكومة والحكومة كلها. ومن الشروط الأساسية عدم انغماس أي من المرشحين للرئاسة الاولى او الثالثة بفساد سياسي أو مالي.وستنتج عن اللقاء ورقة عمل يتمّ إطلاع الفرقاء السياسيين اللبنانيين عليها لتبنّيها أو رفضها وعندها يتحمّل كل فريق مسؤوليته التاريخية، وكذلك يتم إطلاع دول الإقليم من إيران الى مصر ودول الخليج وصولًاً لموسكو ربما حتى يتمّ تحصين الحل.ومالياً، يعقد اليوم الاجتماع الاستثنائي للمجلس المركزي في مصرف لبنان للبحث بارتفاع الدولار في السوق الموازية تمهيداً لاتخاذ إجراءات في مواجهة تحليق الدولار، ويأتي ذلك وسط توقع مصادر نيابية لـ»البناء» أن تنتهي اللجان النيابية هذا الأسبوع من إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول.
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