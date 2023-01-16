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لبنان

عبدالله: للتشدد في محاسبة من يسيء الى حماة أمننا الصحي

Lebanon 24
16-01-2023 | 01:13
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غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "نستنكر الاعتداءات المتكررة على الصروح الطبية في لبنان. وإن كنا نعي حجم الأزمة عند الناس، ولكننا بهذه الأفعال نضاعف المشكلة، وندفع أطباءنا وجهازنا الطبي للهجرة، لذا يجب التشدد في محاسبة كل من يسيء ويتصرف بعنف تجاه حماة أمننا الصحي. مشفى تل شيحا البقاع بعد الاعتداء عليه."
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