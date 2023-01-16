عبدالله: للتشدد في محاسبة من يسيء الى حماة أمننا الصحي

نستنكر الأعتداءات المتكررة على الصروح الطبية في لبنان .
وإن كنا نعي حجم الأزمة عند الناس ،
ولكننا بهذه الأفعال نضاعف المشكلة ،
وندفع اطباءنا وجهازنا الطبي للهجرة،
لذا يجب التشدد في محاسبة كل من يسيء ويتصرف بعنف تجاه حماة أمننا الصحي.
مشفى تل شيحا البقاع بعد الأعتداءعليه . pic.twitter.com/Omn2mGSbfd
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) January 16, 2023
نستنكر الأعتداءات المتكررة على الصروح الطبية في لبنان .
وإن كنا نعي حجم الأزمة عند الناس ،
ولكننا بهذه الأفعال نضاعف المشكلة ،
وندفع اطباءنا وجهازنا الطبي للهجرة،
لذا يجب التشدد في محاسبة كل من يسيء ويتصرف بعنف تجاه حماة أمننا الصحي.
مشفى تل شيحا البقاع بعد الأعتداءعليه . pic.twitter.com/Omn2mGSbfd