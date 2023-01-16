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لبنان

"فخ" وزارة المال للمحتكرين: أخرجوا ما لديكم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-01-2023 | 01:15
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لافتا كان اعلان وزارة المالية انها ستوقف في الاول من نيسان المقبل مفاعيل الطوابع المالية من بعض الفئات من اصدار العامين 2020 و2021 في محاولة منها لدفع المحتكرين الى طرح الطوابع المالية التي بحوزتهم في الاسواق ما يضع حداً للتداول في السوق الموازية، بحيث وصل مبيع الطابع الواحد من فئة ألف ليرة الى أكثر من عشرين الفاً.

واللافت في هذا الامر أن الوزارة فوجئت بالمراسلات التي بدأت تردها من جهات وقطاعات مهنية فاعلة في حقل استخدام الطوابع المالية في معاملاتها، وتطلب فيها من الوزارة استثناءها من الاجراء المذكور، للطوابع التي تستخدمها في معاملاتها ومن كل الفئات من فئة الالف الى العشرة آلاف ليرة.

وبدا من التدقيق ان لا تفسير لهذه المراسلات سوى امتلاك اصحاب المراسلة وتخزينهم لكميات كبيرة من هذه الطوابع.

وعلم "لبنان 24" أنه، وبعدما بدأت تتكشف الجهات المحتكرة والتي تشمل هيئات وموزعين معتمدين ومستفيدين آخرين، عمدت الوزارة الى تقصير المهلة الزمنية المعطاة للبدء بتطبيق الاجراء في نيسان عبر الطلب من كل يمتلك كميات من الفئات المقرر الغاؤها تسليمها لمديرية الخزينة لاتخاذ الاجراء المناسب بعد ذلك.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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