Advertisement

لبنان

هل طُويت أسرار "الطائف" برحيل الرئيس الحسيني؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-01-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1029175-638094547843779758.jpg
Doc-P-1029175-638094547843779758.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ما هو متعارف عليه دوليًا وقانونًا أن المحاضر السرّية في أي ملف تُنشر وتصبح متاحة أمام الجمهور بعد مرور 25 سنة على وقائع هذه الملفات. إلا أن المحاضر السرّية المتعلقة بمداولات مؤتمر الطائف، والذي مرّ عليه ما يقارب الـ 33 سنة، والتي كانت في خزانة أسرار الرئيس الراحل حسين الحسيني، لم تُنشر يوم كان على قيد الحياة، على رغم مطالبة البعض بنشرها لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود في أكثر من إشكالية دستورية

ولكن، وبعد رحيل الرجل الذي كان مؤتمنًا على هذه المحاضر، تسأل مراجع دستورية عن الجهة، التي يحقّ لها التصرّف بهذه الوثائق المهمة، التي تحفّظ الرئيس الحسيني عن نشرها لأسباب ربما لا يعرفها حتى الذين كانوا من أقرب المقربين إليه، وهل أوصى أحدًا من أبنائه بنشر هذه المحاضر بعد وفاته؟ 

فهذه المحاضر، كما يشير الخبراء الدستوريون، في حال تمّ نشرها بعد موافقة مجلس النواب، ستمكّن المشترعين من تفسير بعض المواد الدستورية المختَلف على تفسيرها، ووضع حدّ لكثير من الاجتهادات القانونية

ويفيد بعض المعلومات أن عائلة الرئيس الحسيني تعكف على اعداد مذكراته للطبع من دون معرفة ما اذا كانت محاضر الطائف ستكون من ضمن الملحقات التي ستتضمنها.

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2023-01-16
03:00 | 2023-01-16
02:55 | 2023-01-16
02:45 | 2023-01-16
02:32 | 2023-01-16
02:30 | 2023-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website