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لبنان
هل من الممكن اجراء الانتخابات البلدية في ظل الشغور؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-01-2023
|
01:45
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في أكثر من مناسبة أكد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، اصراره على اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، في ايار المقبل، الا ان اسئلة كثيرة تطرح حول ما اذا كان من الممكن اجراء هذه الانتخابات في ظل حكومة تصريف اعمال، وفراغ في سدة الرئاسة الأولى، اذا لم يتم التوصل الى انتخاب رئيس قبل موعد الانتخابات.
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وفي هذا الاطار، يشير الخبير الدستوري ورئيس مؤسسة JUSTICIA الدكتور بول مرقص في حديث عبر "لبنان 24" الى "انه من الضروري اجراء الانتخابات الاختيارية والبلدية في موعدها بصرف النظر ما اذا كانت حكومة تصريف الأعمال، او حكومة كاملة الصلاحيات، وبصرف النظر عن الشغور الرئاسي، لأن ذلك لا علاقة له بالعملية الانتخابية مباشرة، والسبب الثاني ان الانتخابات موعد دستوري مرتقب وضروري ولا يحتمل التأجيل."
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
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