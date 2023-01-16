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لبنان

هل يوقف "التيّار" تصعيده مع "حزب الله"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-01-2023 | 03:15
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رأت أوساط سياسيّة أنّ عدم إعلان تكتّل "لبنان القويّ" عن أيّ مرشّح خلال إجتماعه الأخير يُوضع في خانة أنّ رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل لا يُريد أنّ يصبّ الزيت على النار أكثر في علاقته مع "حزب الله"، لذا، لا يزال توجّه نوابه في انتخابات رئاسة الجمهوريّة هو التصويت بالورقة البيضاء أو بشعارات.

 

وفي حين اعتبرت الأوساط أنّ "حزب الله" ربما بدأ بانتهاج إستراتيجيّة جديدة في علاقته مع "التيّار"، من خلال إعلان السيّد حسن نصرالله أنّه لم يعد بحاجة إلى تحالفٍ معه لحماية "المقاومة"، أو لإيصال رئيسٍ للجمهوريّة، أشارت إلى أنّ اجتماع التكتل الذي سيسبق الجلسة النيابية الانتخابية الخميس سيحدد مجددا مسار العلاقة ببن التيار والحزب، خصوصا وانه سيتزامن مع دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، وترقب الموقف الرسمي من الحزب والتيار من الدعوة.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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