نائبٌ يخالف قرار حزبه وهذا هو المُتوقع

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قام أحد النواب مؤخراً بمخالفة قرار حزبه بعدم التعاطي مع احدى المحطات التلفزيونية.ووفقا للمعلومات، لن يمر تصرف النائب المذكور مرور الكرام، بل سيكون هناك ردة فعل من قيادة الجهة السياسية التي ينتمي إليها.وعُلم ان ردة الفعل المتوقعة لن تأخذ طابعا رسميا أو إداريا، إنما قد تتجلى بالمزيد من التباعد بين النائب وقيادته.