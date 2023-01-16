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لبنان

بماذا وُعِد البطريرك الراعي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-01-2023 | 02:15
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أجرى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء أمس إتصالات بمرجعيات سياسية وأمنية وقضائية، تمنى خلالها أن يكون إجراء المقتضى القانوني صباح الإثنين مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وفق الأصول وبسرعة قصوى بسبب تقدم عدد منهم في السن، والا يكون التحقيق إنتقاميا أو كيديا، بل يقتصر على ما حصل في التظاهرة أمام قصر عدل بيروت، مشيراً أمام المعنيين الى أن التهمة فارغة من أي مضمون في مقابل مصاب اهالي الضحايا.

وعُلم ان البطريرك، الذي شدد على ضرورة استقلالية القضاء، تلقى وعودا باطلاق سراح الجميع بعد إنتهاء التحقيق "لأنه في الأساس ليس هناك أي جرم".

يذكر انه سيمثل اليوم أمام تحري بيروت في ثكنة بربر خازن في فردان كل من وليم نون، جورج حتي، أسامة فقيه، كيان طليس، مجيد حلو، إيلي ملاحي، عبدو متى، إيلي بو صعب، بيتر بو صعب، المحامي بيار جميّل، أنطوني سلامة والمحامية سيسيل روكز. ودعا أهالي ضحايا انفجار المرفأ الى تحرك تضامني عند العاشرة من قبل ظهر اليوم لمواكبة التحقيق مع وليم نون ورفاقه في ثكنة بربر خازن في فردان.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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