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لبنان

خريس: الوطن يحتضر ويختلفون على جنس الملائكة

Lebanon 24
16-01-2023 | 02:21
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دعا عضو المكتب السياسي لحركة "امل" النائب علي خريس "اهل الحكم في لبنان وخاصة اولئك الذين يشاهدون الوطن يحترق من اعلى مساكنهم الوارفة بالانانية والطائفية الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والقومية والانسانية تجاه البلد في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تعصف بالبلد"
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وقال خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة برج رحال : "نحن في حركة أمل لدينا تمام القناعة والقناعة الراسخة كما نظم وشخص الامام القائد السيد موسى الصدر  "ان لبنان وطن نهائي لجميع بنيه" هذه المقولة هي بمثابة نهج ودستور لقيادة الحركة برئاسة الرئيس نبيه بري الذي عمل في كل المحطات من اجل حفظ البلد من خلال التعايش والحوار والتفاهم تحت سقف الوطن ولكن الظاهر ان البعض لا يريد الحوار لا بل يمانع ويمنع التفاهم تحت عنوان الاحباط والصلاحيات وغيرهما من الشروط".
 
ورأى أن "أهم الشروط التي يجب ان توضع من اجل الحوار هي مصلحة هذا البلد ومصالح الناس ورفع المعاناة الانسانية والاقتصادية والاجتماعية لان الهجرة باتت المخرج الوحيد للناس في ظل الواقع المرير القائم. انقذوا البلد ولا تختلفوا على جنس الملائكة".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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