بوشيكيان: لا صورة نهائية حول بنود الجلسة الوزارية

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أكد وزير الصناعة جورج بوشيكيان ان لا صورة نهائية حول بنود الجلسة الوزارية التي سيدعو اليها الرئيس نجيب ميقاتي، موضحاً ان الجدول يتضمن البنود الأساسية التي تتعلق بملف الكهرباء، بالإضافة الى بنود تتعلق باستيراد القمح وترقيات الضباط لكن لم يتضح إذا كانت هذه البنود ستدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة ام سترجأ الى جلسة أخرى.وفي حديث الى صوت كل لبنان، علق بوشيكيان على المعلومات التي تفيد بان الوزير وليد فياض سيطرح اليوم خطة طويلة الأمد بالقول إن "طرح الرئيس ميقاتي وفياض بالتعاون مع مستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس هو ايضاً لستة أشهر، ولكن ننتظر حل مسألة الجباية لنتمكن من تامين ردّ السّلفة الى مصرف لبنان اذ لا يمكننا تحمل المزيد من الاعباء".