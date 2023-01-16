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لبنان

بعد الإعتداء عليه... هذا ما صدر عن مستشفى تل شيحا

Lebanon 24
16-01-2023 | 02:55
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صدر عن إدارة مستشفى تل شيحا البيان الاتي: 

"بتاريخ 14 كانون الثاني 2023 تعرض مكتب الدخول لاعتداء مستغرب من قبل اهالي أحد المرضى، مما ادى الى اصابة الموظف وإلحاق اضرار مادية.
امام هذا الواقع تؤكد إدارة مستشفى تل شيحا استمرار المستشفى في رسالتها الانسانية في خدمة اهلنا في زحلة والبقاع، خصوصا بعد التوأمة التي قامت بها مع مستشفى اوتيل ديو، وتدين بشدة الاعتداء على حرمتها وتدعو الاجهزة الامنية والقضائية للتحرك وحماية هذا الصرح الاستشفائي العريق واتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المعتدين ووضع حد للتهجم على القطاع الصحي والمستشفيات".
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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