ماذا كشف مُستشار مدير عام "أمن الدولة" عن قضية وليام نون؟

أوضحَ مُستشار المدير العام لـ"أمن الدولة" جورج حرب تفاصيل قضيّة توقيف النّاشط وليام نون، يوم الجمعة، مشيراً إلى أنه "وصلت إلى أمن الدولة مذكرة من القضاء لطرحِ بعض الأسئلة على نون"، وأضاف: "ولذلك، نفّذ الجهاز المذكرة بكل مناقبيّة والقضاء لديه حرية الخيار بين الأجهزة".

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