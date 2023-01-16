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لبنان

بينهم وليام نون.. أهالي شهداء المرفأ يمثلون أمام "قوى الأمن" في فردان

Lebanon 24
16-01-2023 | 03:19
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يمثل في هذه الأثناء عددٌ من أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت أمام مفرزة تحرّي بيروت في فردان، وذلك في ملف التحرّك الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي أمام قصر العدل.
 
وحالياً، فإنّ عدد الأشخاص الذين سيخضعون للتحقيق هم 12 شخصاً بينهم الناشط وليام نون وأيضاً الناشط بيتر بو صعب.
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وذكرت قناة الـ"MTV" أنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي أجرى اتصالاته لمتابعة الملف والتأكيد على عدم تكرار ما حصل يوم الجمعة مع نون.
 
وأشارت المعلومات إلى أنّ المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" تُبدي تعاوناً كبيراً مع أهالي الضحايا، إذ أنّ هناك جهوزية كاملة لإجراء التحقيقات وإنهائها في وقتٍ باكر وعدم المماطلة بها.
 
وفي تصريح له من أمام ثكنة بربر الخازن حيث سيُجرى التحقيق، قال الناشط وليام نون: "نحن مع دولة العدالة والقانون وقد جئنا إلى هنا لأننا تحت القانون، ولكننا نأمل أن يكون الآخرون أيضاً تحت القانون وتحت سقف الدولة". 
 
وأضاف: "نحنُ نفتخر بنضالنا المستمر وقضيتنا قائمة لمعرفة حقيقة ما جرى يوم 4 آب".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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