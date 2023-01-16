Advertisement

لبنان

كمين محكم في عرمون.. وعصابة مسلحة في قبضة شعبة المعلومات

Lebanon 24
16-01-2023 | 03:33
A-
A+
Doc-P-1029221-638094622439402311.jpg
Doc-P-1029221-638094622439402311.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي أنه كَثُرَت في الآونة الأخيرة الاعتداءات على المواطنيين من قبل عصابة مسلّحة في منطقة عرمون يقوم أفرادها بترويع السّكّان والاعتداء عليهم وإطلاق النّار باتّجاههم.
Advertisement

على إثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات اجراءاتها الميدانية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت من كشف كامل هويّة أفراد العصابة، وهم كلٌّ من:

ج. ح. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)
ع. ت. (من مواليد عام ١٩٩٤، فلسطيني)
هـ. ت. (من مواليد عام ۲۰۰۰، فلسطيني)
أ. ج. (من مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني)
وهم من أصحاب السّوابق بجرائم: سلب وسرقة وإطلاق نار ومحاولة قتل وضرب وايذاء. أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكان وجودهم وتوقيفهم.

بتاريخ 10-1-2023، وبعد رصدٍ ومتابعة، تمّ تحديد مكانهم في عرمون، حيث تم نصب كمينٍ محكمٍ، نتج عنه توقيف الثلاثة الأُوَل بعد تبادلٍ لإطلاق النّار فيما أقدم الرابع على إثرها على تسليم نفسه، وتم ضبط مسدّسين حربييّن.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة الاعتداء على المواطنيين وترويعهم وإطلاق النّار باتجاههم، وآخر اعتداءاتهم كانت بتاريخ 8-1-2023. كما اعترفوا بتعاطي المخدّرات

كذلك، اعترف الموقوف الثّالث بأنّه شارك، بتواريخٍ سابقة، ضمن عصابة مختصّة في سرقة السّيّارات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على اشارة القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2023-01-16
06:00 | 2023-01-16
05:48 | 2023-01-16
05:45 | 2023-01-16
05:29 | 2023-01-16
05:15 | 2023-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website