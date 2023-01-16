ماذا سيفعل مصرف لبنان اليوم؟

قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ مصرف لبنان قد يُبقى سعر دولار "صيرفة" على حاله، اليوم الإثنين، أي عند حدود الـ38 ألف ليرة، لكنّه في المقابل هناك بوادر لأن يتم رفعهُ أيضاً ليتجاوز السعر المُشار إليه، وأضافت: "إن لم تحصل الزيادة اليوم، فإنه من المُرتقب حصولها في وقتٍ قريب".

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وبحسب المصادر، فإنّ كل السيناريوهات واردة لاسيما أنه من المُرتقب انعقاد جلسة للمجلس المركزي لمصرف لبنان خلال ساعات للبحث بآخر المُستجدات في سوق الدولار، وأداء المصارف على هذا الصعيد خلال الآونة الأخيرة.

وختمت المصادر: "في حال أراد مصرف لبنان اتخاذ قرارٍ برفع دولار صيرفة، عندها فإنّ الزيادة قد لا تكونُ طفيفة، وذلك مثلما حصل سابقاً حينما تم رفع السعر نحو 7 آلاف ليرة لبنانية عبر تعميم نهار 27/12/2022".