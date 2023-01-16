Advertisement

لبنان

إشاراتٌ من جعجع.. أين قائد الجيش من الحسابات الرّئاسية؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-01-2023 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1029225-638094626738104047.jpg
Doc-P-1029225-638094626738104047.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلال إطلالتِه التلفزيونيّة، أمس الأحد، كان لافتاً أنّ رئيس الحزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع استبعد تماماً فرضيّة تسمية قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهوريّة، إذ لم يُسمّه إطلاقاً في حين أنّه لم يتم الخوض بإسمِه ولا بأي شكلٍ من الأشكال.
Advertisement

وإزاء هذا الأمر، تساءلت مصادر سياسيّة مُراقبة قائلةً: "ما هي الأسباب التي دفعت جعجع لينأى بنفسهِ عن إسم عون حالياً؟ هل سيكونُ خيار قائد الجيش هو البديل عن النائب ميشال معوّض في حال قرّر الإنكفاء الأخير رئاسياً؟".

ووفقاً للمصادر، فإنّ كلام جعجع عن الرّئاسة يكشف أن أمد الشغور سيطولُ نسبياً، إذ تبيّن أن المساعي للحوار في الوقت الرّاهن لن تنجح، وأضافت: "كذلك، فإنّ إشارة جعجع عن أنه طرح تغييرات في النظام بحال انتخب حزب الله الرئيس الذي يريده، يُدلّ على أن هناك حراكاً سياسياً قد لا يكونُ عادياً، وقد يطالُ جوهر اتفاق الطّائف لاحقاً.. والسؤال الذي يُطرح هنا: هل ستقبل الأطراف الأخرى بذلك؟". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2023-01-16
06:01 | 2023-01-16
06:00 | 2023-01-16
05:48 | 2023-01-16
05:45 | 2023-01-16
05:29 | 2023-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website