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لبنان

تزامنا مع جلسة الحكومة.. هذا ما يتحضّر له الاساتذة المتعاقدون

Lebanon 24
16-01-2023 | 03:43
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 دعت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان  "كل استاذ متعاقد، مستعان بهم صباحي ومسائي للمشاركة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح نهار الأربعاء الواقع في 18/1/2023 الساعة العاشرة صباحا، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء للمطالبة باقرار بدل النقل للاساتذة المتعاقدين وتأمين مساعدة اجتماعية بمثابة بدل انتاجية عن كل يوم حضور للتدريس". 
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ودعت اللجنة الى المشاركة الكثيفة وتوحيد الصفوف.
المصدر: الوكالة الوطنية
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