متى ينحسر المنخفض الجوي؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية ، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل. يتوقع هطول امطار خفيفة في المناطق الشمالية، ويتحول الطقس ليلا الى قليل الغيوم.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: منخفض جوي متمركز حاليا شمال شرق مصر، يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى هطول أمطار متفرقة وتساقط الثلوج ، يستمر حتى صباح الثلاثاء حيث ينحسر شرقا. ومن المتوقع ان تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع اعتبارا من يوم الأربعاء تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الاسبوع.معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة.الطقس المتوقع في لبنان:- الإثنين: غائم إجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد فترة بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر، تخف حدة الامطار مساء وتنحسر تدريجيا خلال الليل.- الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية ، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل. يتوقع هطول امطار خفيفة في المناطق الشمالية، ويتحول الطقس ليلا الى قليل الغيوم.- الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة ، وبقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1600متر.- الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة وبقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1600 متر.