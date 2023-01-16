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لبنان

عن التقديمات الصحيّة والعائليّة للمضمونين... إليكم هذا البيان من "الضمان"

Lebanon 24
16-01-2023 | 04:22
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أعلن المكتب الاعلامي للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في بيان، انه "كما هي العادة مع مطلع كل عام جديد، وبهدف إتمام المطابقات الحسابية السنوية بين المكاتب الإقليمية والمحلية والمكتب الرئيسي، يتوقّف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفترة قصيرة عن دفع التقديمات الاجتماعية والصحيّة للمضمونين".
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وأضاف البيان: "بتوجيه من المدير العام للصندوق، أنجز المستخدمون المعنيون مهامهم بأسرع وقت ممكن بغية عدم تأخير حصول المضمونين على حقوقهم . 
وبناءً عليه، أصدر كركي قراراً حمل الرقم 24  بتاريخ 2023/01/16، قضى بموجبه إعطاء المكاتب الاقليمية والمحلية سلفات مالية بلغ مجموعها حوالي /13.4/ مليار ل.ل.  لتمويل المكاتب دوريًّا (كل خمسة عشر يوماً) وسوف تخصصّ هذه السلفات لتسديد تقديمات فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية وقسم من المضمونين الاختياريين، لاسيّما للمضمونين الذين يعانون من أمراض مستعصية وسرطانية لأن أيّ تأخير في هذا المجال يعرّض أمنهم الصحّي للخطر".

 وتابع: "قد أكّد المدير العام للصندوق أنّه خلال الأيام القليلة القادمة سوف تعاود المكاتب والمراكز المحلية والإقليمية المنتشرة على كامل المناطق اللبنانية دفع التقديمات بشكل طبيعي.  
كما تقدّم الدكتور كركي بالشكر الجزيل للدولة اللبنانية وبخاصة وزارة المالية لتسديدها مبلغ  /1225 / مليار ل.ل. خلال العام 2022، وبشّر اللبنانيين أن هذه الأموال سوف تسلك المسار الصحيح عبر تخصيصها لتأمين التمويل اللازم لإعادة النظر بمساهمة الصندوق في الفاتورة الدوائية والاستشفائية، كذلك الأموال التي سوف ترد بشكل إضافي الى خزينة الصندوق بسبب الزيادة على الأجور التي أعلن عنها مؤخراً معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم بعد إجتماع لجنة المؤشر نهار الجمعة في 2023/01/13 .

وقد جدّد المدير العام تعهّده أنه سوف يقوم بكل الخطوات والتدابير التي من شأنها تأمين رعاية صحية واجتماعية لائقة للمضمونين الذين يشكلون ثلث الشعب اللبناني".
المصدر: الوكالة الوطنية
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