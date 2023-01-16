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لبنان

نائب يغرّد: مستمرون بالضغط!

Lebanon 24
16-01-2023 | 04:26
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غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مستمرون بالضغط حتى استكمال التحقيق بتفجير 4 آب وتحقيق العدالة، مع أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت أمام ثكنة بربر الخازن 4  آب . قضية وطن!".
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