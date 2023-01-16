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لبنان

البطريرك يوحنا العاشر يازجي يلتقي بخاري

Lebanon 24
16-01-2023 | 04:28
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وصل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري إلى المقر البطريركي في البلمند للقاء بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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