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لبنان

عطل طرأ على سنترال نهر ابراهيم.. أوجيرو: نعمل على إصلاحه

Lebanon 24
16-01-2023 | 04:33
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أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" أن "عطلا طرأ على سنترال نهر ابراهيم بسبب الضغط على المولدات، مما أوقف خدماتنا في المنطقة المذكورة. تعمل فرقنا على إصلاح الأعطال".
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اوجيرو

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