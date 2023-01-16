عطل طرأ على سنترال نهر ابراهيم.. أوجيرو: نعمل على إصلاحه

أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" أن "عطلا طرأ على سنترال نهر ابراهيم بسبب الضغط على المولدات، مما أوقف خدماتنا في المنطقة المذكورة. تعمل فرقنا على إصلاح الأعطال".

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