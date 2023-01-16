14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نقابة المستشفيات: عاجزون عن تأمين الأدوية للمرضى في هذه الحالة
Lebanon 24
16-01-2023
|
04:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدرعن نقابة المستشفيات في لبنان البيان التالي:
تتعرّض المستشفيات حالياً لمعضلة خطيرة تهدّد صحة المرضى بشكل مباشر. فالمستوردون يفرضون عليها تسديد ثمن الأدوية نقداً رافضين الشيكات المصرفية، في الوقت الذي لا توّفر فيه المصارف الأموال النقدية اللازمة للمستشفيات،سيما ان مصرف لبنان لا يمدّها بالسيولة النقدية المطلوبة.
Advertisement
وبعد مراجعتنا للمعنيين في مصرف لبنان عُرض علينا تأمين 90 مليارليرة شهرياً لتأمين أجورالموّظفين وشراء الادوية، وهو مبلغ ضئيل جداً مقارنة مع ما هو مطلوب تأمينه والذي يبلغ مئات المليارات شهرياً.
لقد طالبنا مصرف لبنان بتأمين 200مليار ليرة شهرياً كحد ادنى، يسمح لنا بتسيير الأمور جزئياً، وللحؤول دون وقوع ازمة كبيرة تتمثّل بعدم قدرة المستشفيات على توفير أجور موظّفيها، والأخطر من هذا عدم قدرتها على شراء الدواء للمرضى. ولكن للأسف الشديد، طلبنا هذا لم يلق التجاوب المطلوب.
اننا ننبّه بوضوح الى ان المستشفيات باتت عاجزة في هذه الحالة عن تأمين الأدوية للمرضى الذين سوف يضطرون الى شرائها على نفقتهم ،مهما كانت الجهة الضامنة التي تغطي تكاليف استشفائهم.
ان نقابة المستشفيات اذ تشكر معالي وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض على الجهود التي قام بها لدى المعنيين، تطالب كل من دولة رئيس الحكومة وسعادة حاكم مصرف لبنان بالعمل على تأمين السيولة المطلوبة فوراً منعاً من الوقوع في المحظور . ويكفي المريض ما يعانيه على كافة الأصعدة، ولا يجوز إغراقه في مشكلة جديدة هي أقرب الى الكارثة الصحية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسم الموعد.. في هذا اليوم سيُصبح دولار المصارف 15 ألف ليرة
Lebanon 24
حُسم الموعد.. في هذا اليوم سيُصبح دولار المصارف 15 ألف ليرة
13:22 | 2023-01-15
15/01/2023 01:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن مقتل الشابّة "جويا" في معراب.. ماذا عُثر بحوزتها؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن مقتل الشابّة "جويا" في معراب.. ماذا عُثر بحوزتها؟
08:10 | 2023-01-15
15/01/2023 08:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن التغذية الكهربائيّة.. ماذا يجري الآن؟
Lebanon 24
بشأن التغذية الكهربائيّة.. ماذا يجري الآن؟
07:00 | 2023-01-15
15/01/2023 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل الارتفاع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
الدولار يواصل الارتفاع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
09:42 | 2023-01-15
15/01/2023 09:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على شيخ وزوجته جثتين بمنزلهما في هذا البلد.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
العثور على شيخ وزوجته جثتين بمنزلهما في هذا البلد.. اليكم التفاصيل
06:15 | 2023-01-15
15/01/2023 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2023-01-16
جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء.. وهذا جدول أعمالها
06:01 | 2023-01-16
اعتصام لأساتذة التعليم الرسمي امام بلدية صيدا
06:00 | 2023-01-16
تداعيات تطال القضاء.. التحقيق بانفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة من جديد!
05:48 | 2023-01-16
اضراب تحذيري لموظفي وزارة الاتصالات غداً
05:45 | 2023-01-16
إشكال وإطلاق نار بين أحد الأشخاص ومسؤول أمن مستشفى... إليكم ما حصل
05:29 | 2023-01-16
الكهرباء إلى 4 ساعات يومياً.. متى سيحصل ذلك؟
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
16/01/2023 13:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
16/01/2023 13:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
16/01/2023 13:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact