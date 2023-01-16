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لبنان

اضراب تحذيري لموظفي وزارة الاتصالات غداً

Lebanon 24
16-01-2023 | 05:48
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 أعلن موظفو وزارة الاتصالات، في بيان اليوم، عن القيام بإضراب تحذيري يوم غد الثلاثاء، مطالبين برواتبهم "المحتجزة لدى وزارة المال".
 
 
وجاء في البيان: "عطفاً على الكتاب المفتوح الذي وجهناه إلى وزير المال بتاريخ 13/1/2023 بموضوع رواتب موظفي وزارة الاتصالات، وبما اننا، لغاية تاريخه لم نلمس أي تقدم، ولم يتم حتى التواصل معنا أو إبلاغنا عن أي إجراء تقوم به وزارة المال في موضوع إيجاد حل  لرواتبنا، يعلن موظفو وزارة الاتصالات عن القيام بإضراب تحذيري يوم غد الثلاثاء الواقع بتاريخ 17/1/2023 بحيث تقفل صناديق القبض على الأراضي اللبنانية كلها".
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واضاف البيان: "يحضر الموظفون في المراكز من دون القيام بأي عمل فني أو إداري: إصلاح خطوط هاتف أو انترنت أو تركيبها، أو استقبال أي مشترك أو شركة، ولا يتم معالجة أي ملف أو تسجيل أي إحالة في السجلات، أو غيرها من الأعمال".
 
وأوضح الموظفون أن "هذا الاضراب ليس إلا خطوة تحذيرية لكل القيمين على رواتبنا المستحقة، وهدف إضرابنا هذا لا يهدف لا لزيادة على الراتب، ولا الحصول على جزء منه دولار أو لولار".
 
كما وطالبوا "برواتبهم المحتجزة لدى وزارة المال التي لم تقم بأي خطوة لتحريك رواتبنا وتحويلها إلى حساباتنا في المصارف".
 
 
وختم البيان: "موظفو الإدارات العامة تقاضوا رواتبها من المصارف على سعر صيرفة 31،000، أما موظفو وزارة الاتصالات فلم يتقاضوا رواتبهم بعد، وإذا لم نلمس أي تقدم بهذا الاتجاه، سيكون لنا خطوات تصعيدية أخرى".
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