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لبنان

اعتصام لأساتذة التعليم الرسمي امام بلدية صيدا

Lebanon 24
16-01-2023 | 06:01
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اعتصم اساتذة قطاع التعليم الرسمي في الثانويات والمدارس المتوسطة والمعاهد الفنية في صيدا، امام بلدية صيدا،  تحت شعار "بعدما تجاوز الهدر مليون دولار على البواخر، وسعر صرف الدولار على أبواب الخمسين ألفًا، ومازالت السلطة تمعن في إجحاف الأساتذة والمعلمين". 
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وطالب المعتصمون خلال التحرك "تصحيح الرواتب او رفعها بما يتناسب مع التضخم الحالي واعطاء الاستشفاء الكامل بدون خصخصة شركات التأمين ورفع بدل النقل بما يوازي 40% من تنكة البنزين والعمل على تأمين بدل انتاجية، كما وعدوا مطلع العام الدراسي الحالي يمكنهم من الوصول الى مدارسهم".

وسأل المعتصمون: "اين ذهبت اموال صندوق النقد، التي بلغت مليارا ومئة وخمسا وثلاثين مليون دولار وغيرها من اموال النازحين والهبات؟"، معتبرين انها "لو  استخدمت للغاية المرصودة لها لرفعت ازمة القطاع التربوي برمته في لبنان، لكنها تبخرت جراء الفساد المستشري الذي يعمل على نهبها بطرق لم يسبق لها مثيل في  العالم". 

واكد الاساتذة" استمرار تحركاتهم وصولاً لنيل حقوقهم". (الوكالة الوطنية)
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