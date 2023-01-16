بعد التحقيق مع أهالي شهداء إنفجار مرفأ بيروت... ماذا قرّر القاضي زاهر حمادة؟

أفادت الـ"أم تي في" أنّ القاضي زاهر حمادة اعطى الاشارة باطلاق سراح جميع اهالي شهداء إنفجار مرفأ بيروت من ثكنة بربر الخازن، بعدما وقعوا تعهدات بعدم تكرار الفعل.

Advertisement