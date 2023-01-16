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لبنان

بعد التحقيق مع أهالي شهداء إنفجار مرفأ بيروت... ماذا قرّر القاضي زاهر حمادة؟

Lebanon 24
16-01-2023 | 06:06
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 أفادت الـ"أم تي في" أنّ القاضي زاهر حمادة اعطى الاشارة باطلاق سراح جميع اهالي شهداء إنفجار مرفأ بيروت من ثكنة بربر الخازن، بعدما وقعوا تعهدات بعدم تكرار الفعل.
 
 
 
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زاهر حمادة

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