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لبنان

تفاصيل كتابي وزير الطاقة بشأن تمويل خطة الكهرباء و "الفيول العراقي".. هكذا ردّت رئاسة الحكومة

Lebanon 24
16-01-2023 | 06:06
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نشرت رئاسة الحكومة نسخة عن كتابي وزارة الطاقة والمياه رقم 9265/و - 9266/و تاريخ 13/1/2023 الواردين إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 16/1/2023 بعد توزيع جدول الأعمال وتحديداً عند الساعة 11.50 قبل ظهر اليوم، والمتعلقين بتمويل خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء وموضوع اتفاق بيع زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية.
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وأرفقت رئاسة الحكومة بالكتابين ردّين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، علماً أن الأخيرة أرسلت كتابي الوزير والرّدين عليهما إلى الوزراء إلحاقاً بجدول أعمال الجلسة.
 
للإطلاع على الكتاب الأول رقم 9265.. إضغط هنا
 
للإطلاع على الكتاب الثاني رقم 9266.. إضغط هنا
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