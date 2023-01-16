ماذا طلب القاضي زاهر حمادة من وليام نون وبيتر بو صعب؟

بعدما أعطى القاضي زاهر حمادة الإشارة بإطلاق سراح جميع أهالي شهداء إنفجار مرفأ بيروت بعد التحقيق معهم في ثكنة بربر الخازن، طلب من بيتر بو صعب ووليام نون التوجه الى المديرية العامة لامن الدولة لختم التحقيق معهما.

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