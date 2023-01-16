بشرى سارة من حمية إلى ابي رميا

استقبل وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، النائب سيمون ابي رميا في مكتبه في الوزارة.

وخلال اللقاء، طمأن حمية، أبي رميا أنه "تمت صيانة معدات وآليات مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الأشغال من ضمنها مراكز جرف الثلوج في جرود جبيل، كما تم تأمين كميات المازوت الضرورية لمواكبة فصل الشتاء".

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وتناول البحث أيضا "تأهيل الطرقات في قضاء جبيل الأمر المتعذر حاليا لعدم توافر الأموال المطلوبة".



وسأل ابي رميا الوزير حمية "عما تردد من هبة الباصات القطرية الى لبنان وعن إمكان المساعدة من موقعه النيابي في هذا الاطار". (الوكالة الوطنية)