كركي بحث وعلوش في تنسيب المصورين الصحافيين إلى صندوق الضمان

التقى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، نقيب المصورين الصحافيين علي علوش في مكتبه.

وبحث كركي وعلوش خلال اللقاء، في "مسألة انتساب المصورين إلى الصندوق وأسباب التأخير في تنسيبهم".

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وشدد كركي بحسب بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق على "ضرورة تنسيب المصورين وسواهم من الفئات الجديدة ومنهم المعالجين الفيزيائيين وخبراء المحاسبة والمحررين الصحافيين"، مؤكدا "حق انتساب مختلف الفئات إلى الضمان الإجتماعي تحت سقف القانون".





وأوضح كركي "أن ملف المصورين سليم لكنه ينتظر مصادقة مجلس إدارة الضمان".





من جهته، أكد علوش "متابعته إنجاز الملف الى حين تنسيب المصورين إلى الضمان الإجتماعي"، واصفا اياه بـ"الملف المفصلي في حياة المصورين المهنية".





ولفت علوش إلى أن "صندوق الضمان يمثل السند الأساس للموظفين مهما بلغت الأحوال العامة صعوبة". (الوكالة الوطنية)