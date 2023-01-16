الأمن العام يوقف سوريّاً في حاصبيا

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من الامن العام أوقفت في محلة مرج الزهور في خراج حاصبيا، السوري ع. ع .ا على خلفية نشاطه بأعمال التهريب، وقد تم تسليمه الى مخفر حاصبيا لاستكمال التحقيق واجراء المقتضى القانوني بحقه.

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