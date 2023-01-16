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لبنان

الابيض استقبل سفيري قطر والصين.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
16-01-2023 | 07:41
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استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض، سفير دولة قطر في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي.
 
 
وتناول البحث المستجدات المتعلقة بالقطاع الصحي والاستشفائي، وأبرز التحديات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع والجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للتغلب عليها. 
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وثمن الوزير الابيض، دعم دولة قطر الشقيقة للقطاع الصحي والاستشفائي الحكومي "كي يبقى صامدا في ظل هذه الازمة الاقتصادية الخانقة وغير المسبوقة التي يمر بها لبنان، وذلك من خلال هبات ومشاريع عديدة، هدفت الى تعزيز هذا القطاع والعاملين فيه وضمان استمرارية وجودة الخدمات الصحية والاستشفائية التي يقدمها للمواطنين".
 
كما تطرق النقاش الى كيفية المضي قدما في مشاريع التعاون الحالية والمستقبلية.

كذلك التقى الوزير الابيض، سفير الصين في لبنان تشيان مينجيان، واستعرضا الواقع الصحي والاستشفائي وتحديات المرحلة، وتناول البحث مشاريع التعاون المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. (الوكالة الوطنية)
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