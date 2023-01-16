ابراهيم مراد: مستمر كحزب سيادي في النضال لأخر نفس

قال رئيس حزب "الاتحاد" السرياني الأمين العام للجبهة المسيحية وعضو "الجبهة السيادية من اجل لبنان" ابراهيم مراد في بيان: "مخطئ من يعتقد أن الادعاء علي واستدعائي إلى المباحث الجنائية سوف يرهبني أو يجعلني أتراجع عن مواقفي السيادية دفاعاً عن مجتمعي المسيحي واللبناني من بطش احتلال الميليشيا واتباعها".

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واضاف: "مستمر كحزب سيادي في النضال لأخر نفس".





وبحسب البيان، فإن كلام مراد جاء على خلفية استدعاء بعد مقابلة مصورة له قام حسب قولها اعلام الممانعة بتحريفها وتوزيعها بطريقة تظهر بأنه اساء فيها لمكونات دينية لبنانية. (الوكالة الوطنية)