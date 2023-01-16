Advertisement

لبنان

ابراهيم مراد: مستمر كحزب سيادي في النضال لأخر نفس

Lebanon 24
16-01-2023 | 07:58
A-
A+
Doc-P-1029326-638094787017939968.jpg
Doc-P-1029326-638094787017939968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس حزب "الاتحاد" السرياني الأمين العام للجبهة المسيحية وعضو "الجبهة السيادية من اجل لبنان" ابراهيم مراد في بيان: "مخطئ من يعتقد أن الادعاء علي واستدعائي إلى المباحث الجنائية سوف يرهبني أو يجعلني أتراجع عن مواقفي السيادية دفاعاً عن مجتمعي المسيحي واللبناني من بطش احتلال الميليشيا واتباعها".
Advertisement
 
 
واضاف: "مستمر كحزب سيادي في النضال لأخر نفس".

 
وبحسب البيان، فإن كلام مراد جاء على خلفية استدعاء بعد مقابلة مصورة له قام حسب قولها اعلام الممانعة بتحريفها وتوزيعها بطريقة تظهر بأنه اساء فيها لمكونات دينية لبنانية. (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-01-16
05:00 | 2023-01-16
11:08 | 2023-01-16
10:55 | 2023-01-16
10:48 | 2023-01-16
10:42 | 2023-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website