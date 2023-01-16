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لبنان

بيان للأمن العامّ عن جوازات السفر... إليكم تفاصيله

Lebanon 24
16-01-2023 | 08:10
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صدر عن المديريّة العامّة للأمن العامّ البيان التالي:
 
تعلن المديرية العامة للأمن العام عن المباشرة بإعادة استقبال طلبات المواطنين للإستحصال على جوازات السفر البيومترية اعتباراً من تاريخ 17/01/2023 في كافة مراكز الأمن العام الإقليمية ودائرة العلاقات العامّة، وذلك وفق مواعيد المنصة المحددة سابقاً.
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في هذا السياق، وبغية تسريع وتسهيل استحصال المواطنين على جوازات السفر وصولاً إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه، ستقوم المديرية العامة للأمن العام بإتخاذ الإجراءات التالية:
 
البدء تدريجيّاً بتقريب مواعيد المنصة وفق قدرتها الإنتاجية، على أن يتم إبلاغ المواطنين الذين تم تقريب مواعيدهم بموجب رسائل نصية.
 
إلغاء كافة شروط الإستحصال على جوازات السفر المعمول بها سابقاً، باستثناء شرط أن لا تتعدّى صلاحيّة الجواز المنوي إبداله /18/ شهراً، وذلك وفق المواعيد المحددة سابقاً.
- يبقى الوضع على ما هو عليه بالنسبة لحجز المواعيد على المنصة حالياً.
 
كما تُعيد المديرية العامة للأمن العام تذكير المواطنين بأن جوازات السفر اللبنانية الممنوحة لهم من الأنموذج "2003"، معترف بها دوليّاً ولديها نفس مفاعيل جوازات السفر البيومترية ولا تسبب لحامليها أية مشاكل لا سيّما أنها مقروءة آليّاً تتطابق بشكل كامل مع معايير ومواصفات المنظمة الدولية للطيران المدني.
 
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