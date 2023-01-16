المكاري إلتقى ممثّل المنظمة العالمية للفرنكوفونية

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، ممثل المنظمة العالمية للفرنكوفونية ليفون اميرجانيان ترافقه ملحقة برنامج المنظمة الفرنكوفونية ثاي ها فو، في زيارة بروتوكولية لمناسبة استلام مهامه كمدير مكتب المنظمة في بيروت، في حضور الممثل الخاص للرئيس العماد ميشال عون لدى المنظمة الفرنكوفونية الدكتور جرجورة حردان ومستشارة وزير الاعلام للشؤون الفرنكوفونية اليسار نداف.

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وخلال اللقاء، اعرب اميرجانيان عن سعادته لكونه اول ممثل للفرنكوفونية في لبنان، مؤكدا أن "لبنان بلد عزيز على قلبه، وخصوصا أن العلاقات بين بلده ولبنان متينة جدا". واشار الى ان تعيينه في لبنان "تم في ظل ظروف صعبة يشهدها البلد"، موضحا انه "عازم على دعم الشعب اللبناني والحفاظ على الفرنكوفونية والترويج لها في هذا البلد".

وتحدث عن مشروعين للفرنكوفونية، الاول يتعلق بـ "النازحين السوريين كالتربية والصحة وتمكين المرأة، والثاني مهمة اقتصادية من خلال تمتين التبادل الاقتصادي بين الدول الفرنكوفونية، وهي مشاريع تم تطبيقها في دول الشرق الاقصى".



وأكد أن "اللقاء مع الوزير المكاري تطرق الى مهمة اقتصادية خاصة بلبنان يعلن عنها لاحقا"، مبديا سعادته بأنه يمثل المنظمة "في العيد الخمسين لانضمام لبنان الى الفرنكوفونية".



وقال: "سنعمل من خلال مكتب الفرنكوفونية في بيروت على تمتين العلاقات بين لبنان والمنظمة، وعلى تعزيز الفرنكوفونية في المنطقة، ودعم التعددية الثقافية واللغوية".





من جهته، أكد الوزير المكاري تمسكه بالفرنكوفونية في الاعلام الرسمي، وتحدث عن تلفزيون لبنان واذاعة لبنان و"الوكالة الوطنية للاعلام" الذين ينقلون الخبر باللغة الفرنسية.

ودعا ممثل الفرنكوفونية إلى زيارة مديريات الوزارة وزيارة الاعلام الرسمي كتلفزيون لبنان.

وأمل المكاري ان تكون هناك "شراكة بين المنظمة الفرنكوفونية ووزارة الاعلام والاعلام الرسمي اللبناني"، مؤكدا "الاصرار على اللغة الفرنسية والقيم الفرنكوفونية". وتطرق الى النشاطات الفرنكوفونية عبر الاعلام الرسمي، وتم الاتفاق على "المزيد من التعاون". (الوكالة الوطنية)