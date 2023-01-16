برّي عرض مع زواره الاوضاع العامة وأبرقَ الى رئيسة النيبال معزياً

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس فؤاد السنيورة، حيث تم عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.



وبعد اللقاء، قال السنيورة: اليوم تخطينا النصف الاول من الشهر الثالث على عدم إنتخاب رئيس للجمهورية لسد هذا الشغور في موقع الرئاسة وهذا الامر طبيعي هو الطريق الصحيح للبدء بالمعالجات الصحيحة التي يحتاجها اللبنانيون في هذه الآونة وهي أولوية انتخاب رئيس جمهورية الذي من خلال هذا الانتخاب وبعده يتم تأليف الحكومة التي تستطيع مع رئيس الجمهورية أن تتولى معالجة المشكلات الكبرى التي يعاني منها لبنان".

Advertisement

وأضاف: "نحن الآن أمامنا التحدي كيف ان نأخذ اللبنانيين نحو المستقبل، وبالتالي ولكي نستعيد ثقة اللبنانيين بالمستقبل هناك جملة من القضايا التي ينبغي علينا ان نأخذها في الاعتبار".

وتابع: "أحببت ان أقول في نهاية هذا اللقاء مع الرئيس بري والذي تناولنا فيه جملة من الامور والقضايا التي يعاني منها اللبنانيون والتي اعتقد ان هناك قدرا من الامور التي نراها بنفس الطريقة لحجم المشكلات وبما ينبغي أن يصار اليها من معالجات".

وتمنى ان تسود المرحلة القادمة تحسنا في مستوى القيادة عن طريق انتخاب رئيس للجمهورية وتحسنا ايضا في تقدير الامور بشكل صحيح لاننا عانينا في الفترة الماضية من سوء التقدير والتدبير والادارة والتبصر للامور".



واستطرد السنيورة : "هذه الامور، كفيلة بأن تأخذنا نحو الطريق الصحيح للمعالجات، ليس في الامكان الانتظار ان تأتي المعالجات من الخارج. الخارج مشغول بمشاغله ولديه الكثير من المشاغل. ونحن "مش عم نطلع على شاشة الرادار" لدى الكثيرين من دول العالم وبالتالي، اذا لم ندرك انه علينا الحل من قبلنا اعتقد انه ليس علينا توقع شيء.





كما استقبل بري: الرئيس السابق لجمعية الرقابة على المصارف سمير حمود ومدير الادارة المشتركة في وزارة الاشغال والنقل منير صبح والنائب الاول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري .



على صعيد آخر، أبرق رئيس مجلس النواب الى رئيس جمهورية النيبال السيدة بيديا ديفي بهانداري ورئيس البرلمان النيبالي أغني برساد سابكوتا، معزيا بالضحايا الذين قضوا جراء تحطم الطائرة امس في النيبال.



كما تلقى الرئيس بري برقيات تهنئة بالاعياد من رئيس دولة ارتيريا اسياس آفورقي، ومن رئيس مجلس الشعب الهندي أوم بيرلا ومن رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صديق سنجراني. (الوكالة الوطنية)