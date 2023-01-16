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لبنان

طفل إصابته خطيرة... إنفجار جسم مشبوه في الهرمل

Lebanon 24
16-01-2023 | 08:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جسماً مشبوهاً انفجر في سهل منطقة البويضة في الهرمل، نتج عنه إصابة طفل بجروح خطيرة، نُقل على اثرها إلى مستشفى البتول.
 
 
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الهرمل

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