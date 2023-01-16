طفل إصابته خطيرة... إنفجار جسم مشبوه في الهرمل

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جسماً مشبوهاً انفجر في سهل منطقة البويضة في الهرمل، نتج عنه إصابة طفل بجروح خطيرة، نُقل على اثرها إلى مستشفى البتول.

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