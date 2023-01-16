بشأن تدهوّر سعر الليرة... ماذا كشفت مصادر عن إجتماع المجلس المركزيّ لمصرف لبنان؟

أشارت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان إلى أنّ "لا قرارات ولا تعاميم تمّ إقرارها خلال الاجتماع، والبحث تركّز حول الآليات الهادفة الى الحدّ من تدهور سعر الليرة".

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وقالت المصادر للـ"أم تي في" إنّه "من المنتظر أن يصدر عن مصرف لبنان هذا الأسبوع سلسلة تعاميم جديدة تهدف للحدّ من تدهور سعر الصرف".

ولفتت إلى أنّ "مصرف لبنان يتّجه في الأيام المقبلة لوضع ضوابط جديدة لكيفية التعامل مع منصة صيرفة على أن تلحظ هذه الضوابط شروطاً جديدة".

وأضافت المصادر أنّ "هناك تكتّماً شديداً حول ما بُحث اليوم في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان بهدف أنّ تعطي الاجراءات المنتظرة مفعولها".

توازيّاً، قالت مصادر مصرفية لـ"الجديد"، إنّه "مع بداية الشهر المقبل، هناك توجّه للتشدّد مع المصارف وصولا الى فرض العقوبات، ويفترض بتعاميم شباط أنّ تحسّن القدرة الشرائية ويكون لها إنعكاسات على السوق الموازيّة".