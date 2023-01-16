روابط التعليم الرسمي تدعو للاعتصام تزامناً مع جلسة الحكومة

دعت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، أساسي ومهني) "الأساتذة والمعلمين في قطاعات التعليم كافة، للمشاركة في الاعتصام بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء عند الساعة العاشرة من قبل ظهر الاربعاء المقبل، حيث سيتم مناقشة بنود أساسية استثنت الأزمة التربوية التي تعيشها الثانويات والمعاهد الفنية والمدارس الرسمية".

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وذكرت الروابط في بيان بمطالب الأساتذة والمعلمين (ملاك ومتعاقدين)، ومنها: "تصحيح الرواتب، وكي لا يقال بعدم انتظام المؤسسات، تحسين الرواتب من خلال اعطاء الحوافز التي تساعد على الاستمرار وإقرار سعر صيرفة مخصص للقطاع العام أساسه سعر الدولار الجمركي ١٥.٠٠٠ ل.ل والعمل على اصدار سلسلة رواتب جديدة في موازنة ٢٠٢٣، وإقرار رفع قيمة بدل النقل بما يوازي ستة ليترات من البنزين، وإقرار بدل النقل للمتعاقدين ودفع مستحقات الفصل الأول قبل نهاية الشهر والالتزام بدفع المستحقات شهرياً، ومطالبة الدول المانحة الايفاء بما وعدت به لوزير التربية منذ بداية العام الدراسي، ومعالجة فروقات فاتورة الاستشفاء بين تقديمات التعاونية ودولار المستشفيات وقد تحل المشكلة بالتأمين من خلال شركات التأمين". (الوكالة الوطنية)



