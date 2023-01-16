توقيف شخصين في الشياح لتعاطيهما المخدرات وترويجها

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 16 / 1 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشياح المواطنَين (ح.م.) و(ت.م.) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها بعد نقلها من البقاع إلى جبل لبنان، وضبطت في حوزتهما كميةً كبيرةً منها كانا بصدد ترويجها بمساعدة شخص آخر.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.