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لبنان

طوني فرنجية: خيّط بغير هالمسلة

Lebanon 24
16-01-2023 | 09:59
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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب طوني فرنجية البيان التالي:
عمد البعض إلى اجتزاء مقطع "فيديو" من المقابلة الإعلامية الأخيرة التي أجراها الزميل جاد غصن مع النائب طوني فرنجيه والتي عرضت بتاريخ يوم الجمعة 13 كانون الثاني ٢٠٢٣ عبر منصة "يوتيوب".
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في هذا الإطار يهم المكتب الاعلامي للنائب طوني فرنجيه ان يوضح لمن إلتبست عليهم الامور بسبب متابعتهم الحلقة مجتزأة الآتي:
١- من قام باجتزاء الحلقة ونشر المقطع المجتزأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي هدف إلى تشويه صورة النائب فرنجيه وجعلها على شاكلته..
٢- ان اسم  الشهيد طوني فرنجيه الذي يحمله النائب فرنجيه هو رديف للبنان الواحد الموحد وبالتالي لا يحتاج النائب فرنجيه إلى شهادة بالوطنية من اي أحد.
وفي الختام نتوجه لمن يريد التشويش بالقول "خيّط بغير هالمسلة".
 
وأرفق المكتب الاعلامي البيان برابط للحلقة
https://youtu.be/7r6GszbRK5A (لينك الحلقة المشار اليها بالبيان)  
 
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